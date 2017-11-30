В 2018 году «ЕвроХим» поддержит российских фермеров

01 Декабря 2017 года, 09:31

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ - Ковдорский апатит, добываемый АО «Ковдорский ГОК» становится все более востребованным минеральным сырьем. До конца года предприятие планирует произвести 2,7 млн. тонн апатитового концентрата – сырья для производства фосфорных удобрений. Он будет использован для получения аммофоса, который в 2018 году отправят аграриям Краснодарского края по новому соглашению, подписанному на днях Минерально-химической компанией «ЕвроХим» и министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«ЕвроХим» планирует поставлять в Краснодарский край аммиачную селитру, карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, более 10 марок нитроаммофоски, аммофос 12:52, сульфоаммофос 20:20 и тукосмеси. Наряду с этим «ЕвроХим» предложит краснодарским сельхозтоваропроизводителям химические средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг (от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности).

Компания «ЕвроХим» последовательно наращивает объёмы поставок своей продукции в Краснодарский край: в 2017 году соглашение по поставкам будет перевыполнено на 5%, а объём планируемых поставок в 2018 году составит 410 090 тонн, что на 5% больше аналогичного показателя текущего года.

Расширение поставок удобрений «ЕвроХима» сельхозпроизводителям России осуществляется в рамках последовательного развития компанией своей сети дистрибуции, которая в настоящее время является наиболее широкой и эффективной в России и странах СНГ и насчитывает около 30 предприятий. Общий инвестиционный бюджет развития дистрибуции в России в 2016 году составляет 1,4 млрд. руб.

Агросеть «ЕвроХима» своевременно поставляет полную номенклатуру минеральных удобрений и предоставляет комплексные агрохимические решения для достижения заданной урожайности и плодородия земель. Так, в Краснодарском крае запущено производство карбамида ЮТЭК и карбамидно-аммиачной смеси с серой, планируется запуск производства водорастворимых удобрений в г. Белореченске и выход «ЕвроХима» на рынок в данном сегменте удобрений, предназначенных для выращивания овощей в открытом и закрытом грунте, многолетних культур, виноградников и других растений.