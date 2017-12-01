Вице-губернатор Анатолий Векшин предложил главе администрации Заозёрска уйти в отставку

01 Декабря 2017 года, 10:48

ЗАОЗЁРСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин предложил главе администрации ЗАТО Заозёрск Валерию Урошлеву уйти в отставку. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook. По его словам город стал примером неэффективного руководства.

«Список нерешенных проблем огромен, начиная от отсутствия паспорта готовности к отопительному сезону городской котельной, заканчивая элементарной уборкой территории. Коротко скажу, всё очень плохо», - написал Векшин.

По его словам работа Урошлева не устраивает сразу всех: и местное население, и депутатов, и командование Северного флота. Накануне уйти в отставку сити-менеджеру предложили народные избранники. А военные направили в Мурманскую областную думу письмо, в котором характеризовали Валерия Урошлева как человека, который занимается поиском не решений проблем, а оправданий.

Анатолий Векшин напомнил, что когда Урошлев возглавил администрацию ЗАТО, областные власти возлагали на него большие надежды, думали, что он сможет распутать клубок проблем города. Но чуда не произошло, и ситуация в Заозёрске остаётся кризисной.

«Я призываю Валерия Урошлева найти в себе силы, мужество и честь, чтобы подать в отставку. Я прошу Валерия Урошлева не брать жителей ЗАТО Заозерск в заложники ситуации», - заявил Анатолий Векшин.

Фото: Я. Волкова