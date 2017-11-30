01 Декабря 2017 года, 11:01

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Делегация Мурманской области примет участие в VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Возглавит делегацию губернатор Марина Ковтун.

В рамках форума российские и зарубежные эксперты обсудят с представителями власти эффективные точки роста макрорегиона. В повестке форума – развитие опорных моногородов, сохранение экологии и другое. Программа включает более 30 мероприятий.

4 и 5 декабря пройдут пленарные заседания. На них будут определены цели и задачи дискуссий. Выступление губернатора региона будет посвящено проблемам и перспективам опорных зон в Арктике.

5 декабря состоится заседание Госкомиссии по развитию Арктики. Под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина планируется обсудить ход реализации в 2017 году государственной политики РФ в Арктике и другие вопросы.

В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» и правительством Мурманской области.

В поддержку повестки форума традиционно будет развернута выставка. Будут представлены технологические решения развития Арктической зоны РФ, а также экспонаты культуры малых народов севера.

Форум состоится с 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге.