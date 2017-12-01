«Семья года» из Мурманской области сэкономила бюджету почти 250 тысяч рублей

01 Декабря 2017 года, 12:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Семья из Мурманской области, ставшая победителем Всероссийского конкурса «Семья года» отказалась от поездки на награждение в Москву.

Семья Халитовых стала победителем в конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Правительство Мурманской области выделяло денежные средства из резервного фонда в размере 243 тысяч рублей на оплату проезда победителей в Москву. Однако Халитовы от поездки на церемонию награждения отказались. В связи с этим постановление о выделении средств было отменено, а деньги возвращены в резервный фонд.