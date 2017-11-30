Крейсер «Маршал Устинов» вышел на учения

01 Декабря 2017 года, 12:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море для выполнения учебно-боевых задач. Корабль вышел в полигоны флота в Баренцевом море для повышения военно-морской выучки экипажа, тестирования навигационных и радиотехнических систем.

Во время учений экипаж отработает взаимодействие с морской авиацией. Вертолёты Ка-27 и палубные истребители Су-33 совершат облёты корабля с целью проверки аппаратуры. Комплексы зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса» проведут учение по обороне корабля от средств воздушного нападения условного противника и проведут стрельбы по имитированной воздушной цели. Учения продлятся несколько дней, после чего крейсер возвратится в главную базу Северного флота.