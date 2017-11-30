На Северном флоте начался новый учебный год

01 Декабря 2017 года, 13:42

СЕВЕРОМОРСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Северном флоте прошли мероприятия, посвящённые началу нового учебного года. В Североморске состоялось построение личного состава соединений надводных кораблей. Военных моряков поприветствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Командующий поблагодарил личный состав за успешное выполнение всех мероприятий боевой подготовки, а также поставил задачи на период нового учебного года.

«Количество задач, стоящим перед Северным флотом, говорит о том, что предстоящий учебный год будет напряженным», – заявил Николай Евменов.

В планах на новый период обучения участие военных в Международных армейских играх, обеспечение испытания спущенного на воду новейшего ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» и многое другое.

В завершение торжественных мероприятий командующий Северным флотом поздравил личный состав с началом зимнего периода обучения.