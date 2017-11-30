Сотрудников Росгвардии, задержавших грабителя в Мурманске, наградили премией

01 Декабря 2017 года, 14:02

МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В адрес руководства Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Мурманску поступило письмо от мурманчанки, 1944 года рождения. В нём женщина просила поощрить сотрудников, принявших участие в поимке грабителя.

Происшествие, о котором идёт речь, произошло в апреле текущего года. Неизвестный выхватил у потерпевшей сумку и скрылся во дворах. Прибывшие сотрудники Росгвардии быстро обнаружили следы, ведущие к одному из подъездов, в котором и был задержан 16-летний правонарушитель. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». За участие в раскрытии данного преступления сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были поощрены денежной премией.