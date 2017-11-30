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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Сотрудников Росгвардии, задержавших грабителя в Мурманске, наградили премией
 
 
 
 
01 Декабря 2017 года, 14:02

Сотрудников Росгвардии, задержавших грабителя в Мурманске, наградили премией


МУРМАНСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В адрес руководства Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Мурманску поступило письмо от мурманчанки, 1944 года рождения.  В нём женщина просила поощрить сотрудников, принявших участие в поимке грабителя.

Происшествие, о котором идёт речь, произошло в апреле текущего года. Неизвестный выхватил у потерпевшей сумку и скрылся во дворах. Прибывшие сотрудники Росгвардии быстро обнаружили следы, ведущие к одному из подъездов, в котором и был задержан 16-летний правонарушитель. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». За участие в раскрытии данного преступления сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были поощрены денежной премией.

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