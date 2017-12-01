Школьницы подожгли автомобиль в Оленегорске

01 Декабря 2017 года, 15:27

ОЛЕНЕГОРСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Вольво», припаркованного на улице Южная в Оленегорске. Владелец оценил ущерб в 50 тысяч рублей. Экспертом было установлено, что причина возгорания - поджог. Неизвестный бросил горящую спичку в «бардачок». Пламя охватило лежавшие там документы и распространилось по салону.

В ходе специальных мероприятий стало известно, что к поджогу автомобиля может быть причастна компания из четырех школьниц. В результате розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.

Одна из девушек, 2002 года рождения, призналась в содеянном и пояснила, что она является племянницей потерпевшего. Гуляя вместе с подругами, они заметили возле дома машину дяди и решили попасть внутрь, чтобы погреться. Задние двери оказались открыты и подростки сели в салон. Там они начали баловаться, поджигая спички, и одну из них, действительно, бросили в ящик для хранения бумаг. Огонь пытались потушить самостоятельно, но не смогли. Решили убежать, причем одна из девушек уже с трудом выбралась из машины наружу, так как дверь заклинило.

По факту поджога из хулиганских побуждений возбуждено уголовное. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.