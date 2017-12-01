Атомные ледоколы провели 87 судов в летне-осеннюю навигацию

01 Декабря 2017 года, 15:45

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Атомфлот завершил работы по Северному морскому пути в рамках исполнения контрактных обязательств в летне-осеннюю навигацию. Как сообщили «Би-порту» в компании, за минувшие шесть месяцев атомные ледоколы осуществили проводку 87 судов, в том числе 39 – в западном направлении. Общий грузопоток, обеспеченный атомоходами, составил около 195,5 тысяч тонн.

Атомные ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» традиционно работали в районе Новопортовского месторождения, а также в канале реки Енисей. В интересах порта Сабетта действовали атомоходы «Ямал» и «50 лет Победы». 22 ноября ледокол «Ямал» помог выбраться из ледового плена танкеру «Чукотка плюс», который застрял в проливе Санникова.

«Атомоход «Ямал» по просьбе судовладельца осуществил аварийный вывод судна в безопасное место. В дальнейшем танкер продолжил путь под проводкой атомных ледоколов Росатомфлота», - рассказал начальник оперативного отдела флота-начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Владимир Арутюнян.

В ноябре в Мурманске встретили новый ледокольный буксир «Юрибей», который спустя непродолжительное время отправился по основному месту работы – в порт Сабетта. Там судно совместно с буксиром ледового класса «Пур» провело несколько швартовых операций. «Юрибей» останется в Сабетте на весь зимний период.

Сейчас в Арктике работают три из четырех ледоколов Росатомфлота. Атомный ледокол «Таймыр» проходит плановый доковый ремонт в доке.