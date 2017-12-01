Специалист предупредил об опасности схода лавин в Хибинах

01 Декабря 2017 года, 15:54

КИРОВСК/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Снег в Хибинах закреплён плохо. Об этом рассказал Сотрудник отдела лавинной безопасности АО Апатит Михаил Рябчиков. По его словам, на крутых участках имеется опасность схода лавин.

«Прошедшая неделя была богата на осадки, и выпавший снег, безусловно, прекрасной кондиции. Но, к сожалению, лег он достаточно нестабильно. Столь настораживающих результатов лавинных тестов и результатов осмотра, признаться честно, я не наблюдал давно», - написал на своей странице «ВКонтакте» Михаил Рябчиков.

Он отметил, что снег лежит в два слоя, причём верхний лёг на уже подморозившуюся поверхность предыдущего слоя. Это привело к его слабому закреплению.

«Друзья, будьте аккуратны! Катайтесь «с головой», не дайте этому сочетанию факторов сыграть со всеми нами злую шутку!» - предупредил специалист.

Ранее сообщалось, что в Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности.