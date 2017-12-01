В Коле наградили победителей конкурса рисунка об угрозах терроризма

01 Декабря 2017 года, 16:00

КОЛА/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ - На днях завершился открытый муниципальный конкурс рисунка «Против угроз терроризма. Мир – это будущее Земли», организованный администрацией города Колы.

На конкурс было представлено 31 работа, 12 детей стали победителями.

Участники конкурса собрались в концертном зале Кольской районной школе искусств, чтобы получить награды и денежные призы.

Тема для участников, а это возраст от 9 до 15 лет, оказалась очень сложной, ведь детям проще даются темы, связанные с детской жизнью. И все-таки они справились и выразили свои мысли через рисунки, где мир всегда яркий, а терроризм – это горе, это потери, это слезы.

Что терроризм — это еще и уголовно наказуемое преступление, это всегда жертвы и как нужно проявлять бдительность ребятам, рассказала инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольскому району – Наталья Банкузова.

Дипломы участникам и сладкие призы, грамоты победителям и сертификаты в магазин электроники вручила глава города Колы Светлана Чукарева. Она поблагодарила всех участников, пожелав оттачивать свое мастерство и побеждать в новых конкурсах.

На конкурс была представлена 31 работа, 12 детей стали победителями: Полина Клещёва, Мария Ракитина, Диана Костылева, Виктория Кузина, Валерия Анатольева, Валентина Петрова, Евангелина Волкова, Валентина Царькова, Полина Демидова, Дарья Назарова, Арина Багаева, Софья Савельева.

Участники, занявшие 1 место в каждой возрастной категории, получили сертификат на 7000 рублей, а 4 место – 1000 рублей. Все дети изъявили желание дальше участвовать в городских конкурсах рисунка, проявить больше старания и обязательно получить первый приз.