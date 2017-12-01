Ключевая ставка ЦБ упадет до 6,5% к 2120 году

01 Декабря 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – К 2020 году ключевая ставка Банка России снизится до 6,5%, говорится в макропрогнозе Российской академии наук, с которым ознакомились «Известия».

«В условиях постепенного снижения ставок объем розничного кредитного портфеля возрастет с 13,8 до 15,2% ВВП в 2017–2020 годах», — указано в документе.

Заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, один из авторов прогноза, добавил, что в случае снижения ключевой ставки на 2–4 п. п. по сравнению с текущим уровнем вырастет и кредитование бизнеса — до 4 трлн рублей. Ставки по депозитам уменьшатся примерно до целевого уровня инфляции в 4%.

«В этом случае у россиян не будет стимула открывать банковские вклады и появится склонность к инвестированию в более рискованные активы. Но здесь возникает проблема для государства: нужно будет создать новые инструменты или популяризировать существующие, потому что сейчас они людям не очень понятны»,— отметил Широв.