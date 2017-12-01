01 Декабря 2017 года, 16:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманскую область посетят представители туристического бизнеса из Вьетнама. Рекламный тур инициирован Национальным туристическим офисом Российской Федерации Visit Russia Asia.

За 2016 год турпоток из Вьетнама в Россию увеличился на 22%. В связи с этим туроператоры высказали заинтересованность в отправке туристических групп в Мурманск в зимний период.

В ходе тура гости посетят Териберку, «поохотятся» за северным сиянием, пообщаются с северными оленями и хаски, а также посетят «Атомный ледокол «Ленин». Помимо Мурманска тур включает себя посещение города Сочи.

Фото: Р. Имполитов