Безлимитные мессенджеры помогут абонентам «МегаФона» экономить за границей

01 Декабря 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогодние праздники — время, когда многие жители Мурманской области отправляются отдыхать в Норвегию и Финляндию. Однако при пересечении границы они оказываются в международном роуминге. Впрочем, теперь абоненты «МегаФона» могут потратить на связь в разы меньше: до 28 февраля на любом из тарифов линейки «Включайся!» доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion будет безлимитным за 99 рублей в день.

Растущая популярность мессенджеров объясняется тем, что они позволяют не только переписываться и обмениваться фото, но и звонить через интернет посредством IP-телефонии. Благодаря иной технологии соединения такие звонки обходятся намного дешевле обычных. А со стартом акции от «МегаФона» абоненты оператора получили возможность использовать наиболее популярные мессенджеры вообще без ограничений по трафику.

С 1 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно при нахождении в международном роуминге за использование WhatsApp, Viber, Telegram и eMotion нужно будет платить 99 рублей в сутки — столько стоят всего две минуты звонка домой из Финляндии или Норвегии (входящие за границей — тоже платные). Мессенджеры позволят общаться с близкими, не задумываясь о времени и деньгах. Единственное условие для использования связи по выгодным ценам — быть абонентом любого тарифного плана линейки «Включайся!».

«Для российских путешественников мессенджеры становятся хорошей альтернативой традиционным телеком-услугам. А наши клиенты в эти новогодние каникулы смогут сэкономить благодаря «интернет-звонкам» еще больше. Единственная альтернатива безлимитного использования мобильного интернета в международном роуминге — опция «Мир онлайн» с абонентской платой 600 рублей в сутки. Достаточно просто подключить тариф из линейки «Включайся!», чтобы платить за «неограниченные» мессенджеры в шесть раз меньше», — комментирует руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Мурманского отделения компании «МегаФон» Наталья Паничева.

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