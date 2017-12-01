В Мурманской области пройдет месячник по охране лесов от незаконных рубок

01 Декабря 2017 года, 17:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области подписало постановление о проведении месячника по охране лесов от незаконных рубок.

Месячник проводится с 1 по 31 декабря. В этот период властям муниципальных образований рекомендовано разработать и осуществить комплекс мероприятий по охране хвойных деревьев, а также сообщить о специальных площадках для продажи елей и хвойной лапки контролирующим органам и гражданам.

Региональному Министерству природных ресурсов и экологии поручено также организовать комплекс мероприятий по охране деревьев от незаконной рубки, в которых им поможет Министерство внутренних дел. Также Минприроды должно провести через СМИ работу среди населения о недопущении таких вырубок.

Министерству образования и науки рекомендовано провести в учреждениях среднего и дополнительного образования тематические занятия, конкурсы рисунков и лектории на тему сбережения лесов.

Управление Россельхознадзора усилит фитосанитарный контроль над ввозимой в регион лесопродукцией, а Управление Росприроднадзора организует и проведет на землях особо охраняемых природных территорий комплекс мероприятий по охране деревьев от вырубки.