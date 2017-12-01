Экологический сбор вернётся в регионы

01 Декабря 2017 года, 18:30

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – 1 млрд рублей экологического сбора в виде субсидий вернутся в регионы. Об этом сообщил замглавы Минприроды России Мурад Керимов. В проекте федерального закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы, принятом Государственной Думой РФ в первом и втором чтении, предусмотрено выделение субсидий от средств экосбора 20 регионам Российской Федерации.

«Собранные средства – 1 млрд рублей в виде субсидий вернутся в регионы. Средства будут направлены на создание крупных мусоросортировочных комплексов, мощностей по утилизации и обработке отходов всех классов опасности», - сказал Мурад Керимов.