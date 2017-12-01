Россияне все чаще пользуются картой «Мир»

01 Декабря 2017 года, 18:57

РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – СМП-банк провел исследование, связанное с использованием национальных карт в 2016 и 2017 годах, пишут «Известия». Как выяснилось, покупатели стали чаще пользоваться картами «Мир», в том числе для ежедневных мелких трат.

Так, у клиентов банка средний чек по обычным картам уменьшился на 21%, до 600 рублей, а ежемесячный оборот по ним вырос на 118,7%, до 7 тысяч рублей. Средний чек по премиальным картам упал на 60%, до 2,5 тысяч, оборот по ним увеличился на 20,7%, до 35 тысяч.

«Сегодня «Мир» принимают повсеместно, и граждане стали оплачивать нацкартами практически все покупки, вплоть до самых мелких ежедневных трат — пакет молока, батон хлеба и т.д., — пояснила директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. — Большое количество таких небольших по сумме трансакций снижает средний чек. Кроме того, состоялся активный выход карт «Мир» в регионы, в том числе в рамках зарплатных проектов для частных компаний и бюджетных организаций».

В пресс-службе Национальной системы платежных карт подтвердили, что снижение среднего чека и рост количества операций по картам можно назвать тенденцией. По данным системы, сегодня эмиссия «Мира» превысила 26 млн, что составляет почти 10% от количества всех выпущенных в России карт.

«Если в январе 2017 года по картам «Мир» было совершено 2,5 млн операций, из которых 26% приходилось на снятие наличных, то в октябре количество совершенных по «Миру» операций превысило 80 млн и снятие наличных составляет только 11,8% из них, а еще 88,2% совершаются в POS-терминалах», —сказали в пресс-службе НСПК.

В апреле 2017 года Госдума приняла закон о переходе бюджетников на карту «Мир». По данным на октябрь, в России выпущено свыше 23 миллионов карт «Мир», на них переведено почти 10 млн бюджетников.