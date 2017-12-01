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Главная » НОВОСТИ » Электросамолет вертикального взлета планируют запустить в России
 
 
 
 
01 Декабря 2017 года, 20:00

Электросамолет вертикального взлета планируют запустить в России


РОССИЯ/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ – Российская частная компания разработала проект самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат летает на электроприводе, а также может доставлять грузы и людей на неподготовленные площадки.

В компании Napoleon Aero «Известиям» рассказали, что на первом этапе создается четырехместная машина VTOL. Ее максимальный взлетный вес около 1,5 т, полезная нагрузка – 400 кг. Проектная дальность полета на одной зарядке — около 100 км.

«При наличии ресурсов мы будем готовы через три года представить машину на сертификационные испытания. Еще чуть более двух лет потребуется на сертификацию Авиарегистром», — сказал руководитель проекта Napoleon Aero Михаил Нуриджанов.

По его словам, разница между проектом и разработками конкурентов заключается в использовании двух групп электродвигателей: одна поднимает самолет в воздух и создает вертикальную тягу, а вторая обеспечивает горизонтальный полет.

«Конкуренты при создании вертикально взлетающих самолетов в эту сторону не смотрят. И мне кажется, в этом их ошибка, — объяснил Нуриджанов. — Такие аппараты будут востребованы в ближайшие 20–30 лет, пока развитие технологий не позволит создать надежные и экономичные конвертопланы. Сегодня конвертопланная схема с изменением вектора тяги двигателей ненадежна. Существующие аппараты такого типа часто падают и стоят свыше $100 млн».

Разработчики отмечают, что эксплуатация электросамолета с двумя винтомоторными группами обойдется дешевле, чем конвертоплана или вертолета. Стоимость перемещения килограмма груза на 1 км с помощью нового аппарата будет примерно в 2,5 раза ниже, чем на вертолете.

Кроме того, у VTOL есть роботизированный комплекс, который во многом управляется искусственным интеллектом. Поэтому, уверены разработчики, пилотировать его сможет даже летчик без опыта.

По экономичности аппарат можно сопоставить с автомобильным транспортом — он сможет взять на себя часть автомобильного трафика. В перспективе возможно создание целого семейства таких аппаратов различной грузоподъемности, в том числе в интересах военных.

Фото: TASS/Zuma

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