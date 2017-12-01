В Мурманске наступила полярная ночь

МУРМАНСК/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – На широте Мурманска 2 декабря наступила полярная ночь. Заполярье погрузилось в темноту на 40 дней.
Полярная ночь негативно влияет на организм северян. Снижение иммунитета провоцирует обострение хронических заболеваний. А световой голод приводит к тому, что организм перестаёт синтезировать гормон радости – серотонин, утверждают учёные.
В этот стрессовый период очень важно уделить пристальное внимание своему здоровью. В рационе должны преобладать овощи и фрукты. Сон должен быть полноценным - не менее 8 часов в сутки.