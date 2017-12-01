Россияне стали чаще писать Деду Морозу

02 Декабря 2017 года, 11:38

РОССИЯ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ — В текущем году в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге поступило 206 027 писем, в 2016 их количество составляло 135 759. Сообщает RT.

Самыми желанными подарками в этом году стали гаджеты, гироскутеры, куклы, машинки на радиоуправлении и косметика. Но были и необычные просьбы, например: эликсир вечной жизни, хвост русалки и крылья как у феи.

С каждым годом популярность набирает отправка писем по электронной почте.

Почта Деда Мороза работает с 2011 года, и за это время в резиденцию поступило более трёх миллионов писем.