Клонированные в Южной Корее собаки поступили на службу в ФСИН

02 Декабря 2017 года, 12:40

ХАБАРОВСК/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – Две клонированные в южнокорейской лаборатории Sooam BRF собаки поступили на службу в кинологическое подразделение УФСИН России по республике Саха (Якутия) – информируют РИА Новости.

«На службу в кинологическое подразделение УФСИН России по республике Саха (Якутия) поступили собаки, клонированные в 2015 году в южнокорейском институте «Sooam BRF». Год спустя овчарки были привезены в Якутию, а в начале ноября текущего года две овчарки по кличке Джек и Том переданы в УФСИН. На сегодняшний день они являются единственными в России клонами», — сообщается на сайте.

«Я давно знаком с этой породой собак, и мне известны их качества. Когда у меня появились эти щенки, я не задумываясь предложил их нашим правоохранителям», - заявил их владелец Валерий Чугунов.

За три недели нахождения в питомнике колонии овчарки показали себя с лучшей стороны и превзошли все ожидания специалистов-кинологов.