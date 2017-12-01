Tele2 вновь идёт «Навстречу переменам»: помогать детям теперь стало проще

02 Декабря 2017 года, 10:10

МОСКВА/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – В столице состоялась церемония подведения итогов всероссийского конкурса социальных проектов «Навстречу переменам» и награждение победителей. Официальным партнёром фонда «Навстречу переменам» с 2012 года является оператор сотовой Tele2. Компания оказывает поддержку социальным предпринимателям, участвующим в изменениях жизни детей и подростков к лучшему. Выступая перед конкурсантами и журналистами, генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отметил, что «поддержка Фонда – один из ключевых элементов консолидации интересов нашей компании и общества». Глава Tele2 напомнил, что в прошлом году компания окончательно закрепила за собой статус федерального оператора, а фонд за это время стал оказывать поддержку проектам по всей стране и сейчас уже смело можно говорить о всероссийском конкурсе.

Говоря о поддержке нельзя не упомянуть, что она выражается не только в деньгах. Безусловно, финансовая сторона проекта очень важна, но особая роль отводится консультированию и обучению, которое получат участники конкурса от специалистов разных отраслей знаний. «Навстречу переменам» – многовенчурный фонд, который объединяет усилия бизнеса и социальной сферы.

Год назад был запущен отдельный sms-сервис, позволяющий абонентам Tele2 делать пожертвования в фонд «Навстречу переменам», тем самым оказывать поддержку социальным предпринимателям. «Я считаю, что пилотный проект удался – за всё время мы собрали более четырёх миллионов рублей, и за счёт этого профинансировали одну из премий», – рассказал об итогах работы сервиса генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. От также сообщил, что в компании проанализируют полученный опыт, чтобы использовать его в будущем. «Мы подумаем, как сделать так, чтобы не досаждая нашим абонентам собирать больше денег для помощи детям, но чтобы люди это делали осознанно и чувствовали причастность к этому делу», – прокомментировал г-н Эмдин.

В этом году в полуфинале конкурса было представлено более 50 проектов из 27 регионов России. Полуфиналисты посетили целый ряд обучающих семинаров в Москве, Петербурге и Новосибирске. Для участия в финале жюри отобрало 10 проектов из восьми регионов России – Москвы, Ростова-на-Дону, Пензы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Ижевска и Казани, авторы которых лично представили свои идеи жюри 30 ноября 2017 года в Москве.

Например, Эдуард Щиров из Петербурга представил проект - Центр социализации выпускников детских домов «Пекарня «Фавор». «Проект направлен на решение проблемы социальной адаптации и трудоустройства выпускников детских домов. Мы берем выпускников на полугодовую стажировку, это позволяет им освоить перспективную профессию и поднять конкурентоспособность на открытом рынке труда. Помимо хлебопекарного мастерства и профессии бариста, программа развития выпускников включает обучающие мастер-классы по развитию личности, коммуникативным навыкам и финансовой грамотности», – рассказал журналистам автор идеи.

Эдуард Щиров отметил, что успешные выпускники имеют возможность получить поддержку в открытии своего бизнеса по франшизе пекарни.

После презентации и жаркого обсуждения, жюри (а оно традиционно состоит из взрослого и детского составов) вынесло вердикт.

Победителями конкурса 2017 года были признаны авторы следующих проектов:

– Ирина Зимницкая (Омск). Проект – центр реабилитации детей с ОВЗ с применением авторских и инновационных методик.

– Татьяна Мерзлякова (Казань). Проект – 20-минутная телепрограмма «Давай Дружить» - еженедельная телепрограмма для глухих и слабослышащих детей.

– Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен (Ростов-на-Дону). Проект – мобильное приложение, направленное на формирования навыков распознавания и выражения эмоций у детей с РАС.

– Елена и Андрей Панфёровы (Пенза). Проект – интерактивные научные семинары для школьников, на которых наглядно демонстрируется влияние вредных привычек на организм человека.

– Наталья Ремиш (Москва). Мультимедийный проект «Детям о важном»: мультсериал, серия книг, образовательные игры, мобильные приложения.