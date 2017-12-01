Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» поставлен на ремонт

02 Декабря 2017 года, 15:33

РОССИЯ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» уже отправлен на ремонт. Об этом журналистам сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

«Он уже в ремонт поставлен, сейчас идут подготовительные мероприятия, он находится на судоремонтном предприятии», - сказал Евменов, не уточняя, где именно будет проходить ремонт.

Ранее сообщалось, что на работы предполагается потратить до 50 млрд рублей, однако позднее стало известно, что финансирование ремонтных работ сократят в два раза. По словам Евменова, все работы идут в соответствии с планом, пишет Интерфакс. Ожидается, что ремонт продлится около трёх лет.

Рмонт «Адмирала Кузнецова» в первую очередь будет связан с заменой котлов главной энергетической установки. К модернизации предполагались радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс. Ремонт планировалось начать в 2018 году.