Криптовалюта, онлайн-чат и «открытый бюджет». Как может выглядеть современная управляющая компания

02 Декабря 2017 года, 17:38

РОССИЯ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ — Екатеринбургская «Лига ЖКХ» стала примером продвинутой управляющей компании. Целью компании является внедрение кардинально нового стиля в управление домами. Директор и создатель «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин основной проблемой существующей системы управления видит отсутствие партнёрских отношений «коммунальщиков» с жителями.

Управляющая компания сказала «нет» квитанциям и внедрила в систему работу онлайн-менеджеров. Теперь, когда у жителей возникают какие-либо проблемы, вопросы они могут написать в онлайн-чат и им оперативно ответят. Информация о том, на что были потрачены жилищные средства, находится в открытом доступе на сайте компании, данные на который поступают напрямую из банка. Открытость компании - одно из главных её преимуществ.

Стремительное развитие не могло остаться без внимания конкурентов. «Традиционные» компании, по словам директора, не готовы принимать конкурента, поэтому уже неоднократно поджигали служебные машины, офис и лифты в жилых домах, которые выбрали «Лигу». На сотрудников компании и их имущество также совершались нападения. Несколько раз самого Сотонина приглашали выяснить отношения на улице, даже предлагали ему продать компанию.

В планах компании ввод своей криптовалюты «Ликоинов», которую жители будут получать за определённые достижения, например, своевременное погашение счетов. А после ими же оплачивать услуги.