Зарплата заполярных учителей вырастет до 46,8 тысяч рублей

02 Декабря 2017 года, 18:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 декабря/ БИ-ПОРТ – Зарплата педагогических работников школ Мурманской области вырастет в 2018 году до 46,8 тысяч рублей. Это на 0,4% больше средней зарплаты в целом по региону. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.

Повышение станет возможным благодаря индексации минимальных окладов работников бюджетной сферы. С 1 января 2018 года оклады вырастут на 4%. Повышение коснётся, в том числе, 11,4 тысяч работников образования.

«Указанные меры способствуют повышению доходов и позволят минимизировать доплаты до минимальной заработной платы 4 тысячам работников сферы образования», - сообщили в Минобразования.