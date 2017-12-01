Восемь человек тушили автомобиль в Коле

КОЛА/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – Вечером 2 декабря в Коле произошло возгорание автомобиля. Сообщение о пожаре на улице Дорожной, 13 поступило в МЧС в 20:11.
«В результате пожара огнем повреждена передняя часть автомобиля: моторный отсек с двигателем и навесным оборудованием, передние блок- фары, решетка радиатора, передние крылья, капот», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.