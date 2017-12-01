35 лет назад началась Антарктическая экспедиция ВМФ

03 Декабря 2017 года, 11:51

РОССИЯ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ - 2 декабря 1982 года началась Антарктическая экспедиция ВМФ по маршруту первой русской Антарктической экспедиции. Возглавил экспедицию вице-адмирал Владимир Акимов, научным руководителем был контр-адмирал Лев Митин. Основной задачей экспедиции было исследование малоизученных районов Южного океана, получение данных для составления новых и корректуры существующих морских карт, лоций, пособий для плавания. Имелась и политическая цель: повторение маршрута плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный» должно было напомнить всему миру о приоритете России в открытии шестого континента планеты.

В ходе комплексных океанологических исследований были получены новые данные о рельефе дна, температуре и солености морской воды, течениях, грунтах и метеорологических элементах. Открыто 178 подводных гор и возвышенностей, уточнено положение 13 островов в Южном океане. Среди них острова Бофорта, Баунти, Антиподов, Бове, Франклина, Скотта, Петра I и другие. Было доказано отсутствие островов Терра-Нова.

Впервые было определено положение Южного магнитного полюса после перемещения его с континента в море Д’Юрвиля, что имело важное теоретическое и практическое значение. За 147 суток было пройдено более 33 тысяч миль, из них 13 тысяч во льдах и айсбергах.

27 апреля 1983 года суда возвратились в Севастополь.