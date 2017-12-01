35 лет назад началась Антарктическая экспедиция ВМФ

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Русская аквакультура» подарила детской больнице уникальное оборудование «Русская аквакультура» подарила детской больнице уникальное оборудование
Омоложение нитями «APTOS» в «Медикал Он Груп – Мурманск» Омоложение нитями «APTOS» в «Медикал Он Груп – Мурманск»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика» Балет «ЩЕЛКУНЧИК», 7 января, к/т «Атлантика»
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Главы Мурманска прокомментировали срыв сроков работ по федеральной программе
 
 
 
 

Курсы валют 02.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,1342
0,2368
1 USD
Доллар США
58,5182
-0,0632
1 EUR
Евро
69,7478
0,2293
10 NOK
Норвежских крон
70,5098
-0,1025
10 SEK
Шведских крон
69,9937
-0,0856
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.6 м/с
давление 740.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

Специалист предупредил об опасности схода лавин в Хибинах
01 Декабря 2017, 15:54
Специалист предупредил об опасности схода лавин в Хибинах
Атомные ледоколы провели 87 судов в летне-осеннюю навигацию
01 Декабря 2017, 15:45
Атомные ледоколы провели 87 судов в летне-осеннюю навигацию
Гамма-аппарат Мурманского онкодиспансера вышел из строя
01 Декабря 2017, 15:10
Гамма-аппарат Мурманского онкодиспансера вышел из строя
Вице-губернатор Анатолий Векшин предложил главе администрации Заозёрска уйти в отставку
01 Декабря 2017, 10:48
Вице-губернатор Анатолий Векшин предложил главе администрации Заозёрска уйти в отставку
 
 
 
 

Самое читаемое

Зарплата заполярных учителей вырастет до 46,8 тысяч рублей
02 Декабря 2017, 18:30
Забывчивый северянин лишился 5 тысяч рублей с банковской карты
02 Декабря 2017, 13:46
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» поставлен на ремонт
02 Декабря 2017, 15:33
Пилот авиакомпании «Россия» принял участие в финальной жеребьевке FIFA 2018
02 Декабря 2017, 19:30
Клонированные в Южной Корее собаки поступили на службу в ФСИН
02 Декабря 2017, 12:40
Стали известны соперники России на Чемпионате мира по футболу 2018
02 Декабря 2017, 16:36
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » 35 лет назад началась Антарктическая экспедиция ВМФ
 
 
 
 
03 Декабря 2017 года, 11:51

35 лет назад началась Антарктическая экспедиция ВМФ


РОССИЯ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ - 2 декабря 1982 года началась Антарктическая экспедиция ВМФ по маршруту первой русской Антарктической экспедиции. Возглавил экспедицию вице-адмирал Владимир Акимов, научным руководителем был контр-адмирал Лев Митин. Основной задачей экспедиции было исследование малоизученных районов Южного океана, получение данных для составления новых и корректуры существующих морских карт, лоций, пособий для плавания. Имелась и политическая цель: повторение маршрута плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный» должно было напомнить всему миру о приоритете России в открытии шестого континента планеты.

В ходе комплексных океанологических исследований были получены новые данные о рельефе дна, температуре и солености морской воды, течениях, грунтах и метеорологических элементах. Открыто 178 подводных гор и возвышенностей, уточнено положение 13 островов в Южном океане. Среди них острова Бофорта, Баунти, Антиподов, Бове, Франклина, Скотта, Петра I и другие. Было доказано отсутствие островов Терра-Нова.

Впервые было определено положение Южного магнитного полюса после перемещения его с континента в море Д’Юрвиля, что имело важное теоретическое и практическое значение. За 147 суток было пройдено более 33 тысяч миль, из них 13 тысяч во льдах и айсбергах. 

27 апреля 1983 года суда возвратились в Севастополь.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Восемь человек тушили автомобиль в Коле
2.
Северофлотцы проиграли в матче против «команды звёзд»
3.
Житель Оленегорска незаконно хранил карабин
4.
В Мурманской области потеплеет до +1
5.
Пилот авиакомпании «Россия» принял участие в финальной жеребьевке FIFA 2018
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта