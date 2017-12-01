Сборная УФСИН стала чемпионом по зимнему рыболовству

03 Декабря 2017 года, 12:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В Тайболе завершился городской турнир по спортивному зимнему рыболовству. В соревнованиях приняли участие более сорока участников из пятнадцати команд, представлявших предприятия, организации либо учреждения Мурманска. По правилам состязаний, рыбакам в течение трех часов с помощью удочки предстояло добыть из лунок наибольший улов по весу.

По итогам соревнований первое место заняла сборная УФСИН по Мурманской области. Лидеру сборной Илье Новожилову не оказалось равных в конкурсе по скоростному сверлению лунок. Он же выиграл «серебро» в личном первенстве среди мужчин, поймав окуней общим весом 1 кг 35 граммов.