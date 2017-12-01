Материнский капитал чаще всего использую для улучшения жилищных условий

03 Декабря 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ - За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили более 40,4 тысяч семей Мурманской области. Чаще всего средства материнского капитала направляются на улучшение жилищных условий. Воспользовались таким образом средствами материнского капитала более 15,6 тысяч семей региона.

«Из них 9,2 тысяч семей решили частично или полностью погасить жилищные кредиты, а 6,4 тысяч семей - улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств» - сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда России.

Помимо этого с начала действия программы в территориальные органы ПФР поступило 3,1 тысяч заявлений о направлении средств материнского капитала на образование детей и 44 заявления на перевод этих средств на накопительную пенсию мамы.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453026 рублей.