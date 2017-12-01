Грузинское вино признали самым старым на в мире

03 Декабря 2017 года, 15:40

МИР/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ - Грузинское виноделие занесено в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее в мире. Об этом сообщается на сайте организации.

Группа учёных провела археологические раскопки в двух поселениях периода 6000-5800 до н.э. в 50 километрах от Тбилиси. В ходе работы были обнаружены два сосуда с остатками хранившейся в них жидкости. Ёмкости использовались для хранения вина.

До этого открытия считалось, что наиболее старые традиции виноделия принадлежат Ирану, где напиток стали изготавливать в 5400-5000 годах до н. э.