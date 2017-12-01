Двое жителей Мурманской области погибли в ДТП на трассе «Кола»

03 Декабря 2017 года, 17:31

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В Республика Карелия произошло ДТП, в котором погибли двое жителей Мурманской области. На 901 км трассы Р-21 «Кола» произошло столкновение автомобилей «Киа Рио» и «ДАФ». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встреченного движения, где столкнулся в большегрузным автомобилем.

В результате аварии водитель – женщина 1965 года рождения и пассажир – мужчина 1963 года рождения погибли на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.