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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске напишут I Всероссийский юридический диктант
 
 
 
 
03 Декабря 2017 года, 18:32

В Мурманске напишут I Всероссийский юридический диктант


МУРМАНСК/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 9 декабря состоится I Всероссийский юридический диктант. Акция пройдёт на базе Мурманского арктического государственного университета. 

Диктант проводится во всех субъектах Российской Федерации в целях повышения правовой культуры населения и рассчитан на всех граждан страны в возрасте от 14 лет. 

В тест включено 30 заданий – граждан проверят на знание основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации, основ отдельных отраслей права. Организаторы пока не раскрывают, какие именно задания будут на диктанте. Так что, скорее всего, участникам придется ориентироваться на месте.

Затем организаторы проведут большой анализ: какие ошибки люди делают чаще всего, какие кодексы остались вне поля зрения обычного гражданина.

 

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