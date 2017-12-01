В Арктике введён запрет на коммерческий вылов рыбы

03 Декабря 2017 года, 19:34

МИР/ 3 декабря/ БИ-ПОРТ – В арктических водах ввели временный запрет на коммерческий вылов рыбы. Соответствующее соглашение подписали Россия, Евросоюз, США, Канада, Китай, Япония, Исландия, Дания и Южная Корея. Запрет на вылов рыбы будет действовать 16 лет. Декларация о намерениях ввести подобный запрет была подписана в 2015 году.

Введение моратория связано с необходимостью изучить влияния рыбопромысловой деятельности на экологию региона. За последние несколько лет площадь льда в Арктике существенно сократилась. Это было вопросов времени – когда компании заходят ловить рыбу в освободившихся ото льда районах.

«Это тот редкий случай, когда страны решили проблему до ее возникновения»,— прокомментировал принятое решение о моратории посол США по проблемам океанов и рыбного промысла Дэвид Болтон.

Подписанное сторонами соглашение предусматривает временный запрет на вылов рыбы, проживающей в основном подо льдом. Речь идет об арктической треске, и тех видах рыбы, которые могут мигрировать в новую зону с юга.