Администрация Мурманска приглашает предпринимателей зарегистрироваться в Торговом реестре

04 Декабря 2017 года, 09:00

Уважаемые предприниматели города Мурманска!

Информируем Вас, что администрация города Мурманска наделена отдельными государственными полномочиями по формированию и ведению Торгового реестра Мурманской области.

Торговый реестр – это база данных, включающая в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров).

Недостаток информации о хозяйствующих субъектах затрудняет установление деловых связей между ними. Торговый реестр поможет Вам найти новых поставщиков или открыть новые возможности увеличения продаж не только в городе и регионе, но и на всей территории Российской Федерации.

Зарегистрировавшись в Торговом реестре, Вы сможете бесплатно получать информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров). Данные, которые необходимо представить для внесения в Торговый реестр, не являются конфиденциальными. Их объем рассчитан на то, чтобы Ваш потенциальный партнер смог составить представление о Вас и возможностях Вашего бизнеса (адресные данные, количество, размер и дислокация торговых точек, вид, тип торговых объектов и т.д.).

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, как уполномоченное лицо по ведению торгового реестра в части муниципального образования город Мурманск, предлагает всем хозяйствующим субъектам города Мурманска, осуществляющим деятельность в сфере торговли, принять активное участие в формировании Торгового реестра и использовать уникальную возможность заявить о себе на местном, региональном и Российском уровне.

Всю необходимую информацию о порядке включения в Торговый реестр можно получить по телефонам 45-03-25, 45-72-21 или отправив запрос на адрес электронной почты orpr@citymurmansk.ru.

На официальном сайте администрации города Мурманска: на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в разделе «потребительский рынок» также содержится подробная информация о Торговом реестре.

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные предприниматели! Мы искренне надеемся на Вашу поддержку и понимание важности вопроса.