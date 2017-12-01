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Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день» Владимир Якуба в Мурманске с тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
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Главная » НОВОСТИ » Владимир Якуба в Мурманске со своим легендарным тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»
 
 
 
 
04 Декабря 2017 года, 09:10

Владимир Якуба в Мурманске со своим легендарным тренингом «Дожим» клиента: 28 способов продавать день-в-день»


Время движется вперед. Меняется клиент, меняться должен и продавец, причем в широком смысле этого слова. Пришла пора поменять «впаривания» и уговаривания на обмен ценностями. Все знают, что это важно, но мало кто понимает, как это делать на практике.

Как вы смотрите на то, чтобы увидеть такие уникальные продажи прямо со сцены?

Как вам идея заполучить в клиенты или партнеры тех, кто много раз вам отказывал и до кого вы так и не смогли достучаться, прямо на тренинге?

Владимир Якуба – единственный тренер в России, который способен сделать для вас такой подарок со сцены!

Что еще даст вам тренинг?  

  • Вы научитесь   относиться с любовью к клиенту и выполнять план продаж.
  • Узнаете, как снизить стоимость закупок и договориться с поставщиками о рассрочке.
  • Поймете, как заключить взаимовыгодный договор, когда оппонент избегает переговоров или не хочет уступать.
  • Вы сможете лично задать вопросы спикеру по интересующей вас ситуации.
  • Вы получите возможность встретиться на тренинге с руководителями и владельцами различных бизнесов в Мурманске и области и наладить взаимовыгодные контакты.
  • Вы с пользой проведете время в среде единомышленников и успешных людей, а это, как известно, уже 50% к успеху личному.

Кто такой Владимир?   

Это невероятно харизматичный,  энергичный и просото интересный человек.

Он - бизнес-тренер по темам: ЛИДЕРСТВО,  ПЕРСОНАЛ,  ПРОДАЖИ.

Дважды был признан лучшим в профессии.

№ 1 по продаже со сцены по телефону.

Самый известный хедхантер в России, Предприниматель.

Провёл обучение в 104 городах, 16 странах.

Автор 9 книг, 8 обучающих фильмов по лидерству, продажам, работе с персоналом.

Ведущий программы «Кадры решают», участник реалити-шоу «Кандидат с Владимиром Потаниным» на канале ТНТ

Выпускник трех специальностей с экономическим и гуманитарными дипломами, преподаватель МВА.

Владелец Tom Hunt, Бизнес-Риэлти, Sales-script.ru, masspeople.ru, CVexecutive.com, podborkadrov24.ru

Среди клиентов: Сбербанк, Лукойл, Северсталь, Газпром, Home Credit, Альфа Банк, Росгосстрах, Вымпелком, Ростелеком,  РИВ ГОШ, MERZ,  Abbott,  Группа ГАЗ, высшие органы законодательной и исполнительной власти в регионах РФ и т.д.

Регулярно проводит личные консультации для топ-менеджеров, депутатов ГД.

Встреча с Владимиром – это уникальная и потрясающая возможность подняться на качественно новый уровень в профессии и раскрыть по-новому свой потенциал.

Вы – собственник бизнеса? Руководитель компании или начинающий предприниматель?

Менеджер по продажам или руководитель отдела закупок, бизнес-тренер, фрилансер, коуч?

Сделайте революцию в своем понимании продаж и переговоров, шагните на встречу росту своих доходов.

Узнать подробности можно по телефону: /8152/ 47-30-25; 8 /953/ 305-60-12

Или в группе в ВК

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