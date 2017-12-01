В Мурманске эвакуировали дом из-за угрозы взрыва

04 Декабря 2017 года, 10:11

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманчане в социальных сетях недоумевают от работы единого телефона 112.

Жительница областного центра, почувствовав в подъезде сильный запах газа, позвонила в службу 112. Приехавшие специалисты, по ее словам, сделали замеры и заявили, что «это вообще не газ».

После этого мурманчанка вызвала пожарно-спасательную службу, на место также приехала скорая помощь. Несколько подъездов были эвакуированы. Причин утечки газа не установили, но жильцам спустя некоторое время позволили вернуться в квартиры.

Далее жительница Мурманска позвонила в «Мурманоблгаз» за уточнением деталей произошедшего, однако там ей снова ответили, что «газом там и не пахло» и посоветовали обратиться в Санэпидемстанцию, чтобы «распознать природу запаха».