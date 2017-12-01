Производители ждут рекордного спроса на новогоднюю продукцию

04 Декабря 2017 года, 10:40

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Экономисты ожидают рекордное повышение спроса на промышленную продукцию в преддверии новогодних праздников, пишут «Известия».

Ожидания спроса в промышленности на ноябрь достигли максимума с 2008 года, сообщает в своём докладе Институт экономической политики (ИЭП). Резкое повышение спроса экономисты объясняют предпраздничным сезоном. Предприятия выпускают больше товаров, надеясь на повышенный спрос.

Кроме того, производители готовят задел на время праздников, так как заводы в это время работают не в полную мощность. Так, например, автомобилестроительные предприятия стараются выполнить план на январь ещё в ноябре, заранее изготавливая авто для отправки в дилерские центры.

Стабильно к новогодним праздникам отмечается рост спроса на продукты питания к праздничному столу, текстиль, ювелирные изделия, косметику, бытовую технику и прочие потенциальные подарки, отметил эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. Например, в ноябре 2015 года выпуск пищевых продуктов увеличился в России на 2,4%, в ноябре 2016 – на 2,7%

Позитивные ожидания по спросу в этом году также связаны с восстановлением потребительской активности, считает независимый эксперт Леонид Хазанов.