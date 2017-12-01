По факту обнаружения тела женщины возле городской больницы возбуждено уголовное дело

04 Декабря 2017 года, 11:03

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области, с учетом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 10 октября женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в Мурманскую городскую больницу, но в этот же день самовольно покинула медицинское учреждение. На следующее утро, на территории, прилегающей к больнице, пациентка была обнаружена бригадой скорой медицинской помощи, которые начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на все меры, пациентка скончалась.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям медицинских работников ГОБУЗ «МГКБСМП», а также должностных лиц данного лечебного учреждения», – сообщили в пресс-службе СКР. Расследование уголовного дела продолжается.