Большинство россиян не одобряют вовлечение детей в секты

04 Декабря 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные исследования отношения россиян к усилению мер по защите несовершеннолетних.

79% россиян согласны, что тех, кто вовлекает своих детей в секты, следует лишать родительских прав. Отрицательно высказываются 16% (среди последователей иных религий, кроме православия, 23%). Они считают, что каждый подобный случай нужно разбирать индивидуально, а детям в таких ситуациях лучше оставаться с родителями.

Единого мнения об усилении мер по защите детей у россиян в настоящий момент нет. 45% опрошенных считают, что от этого интересы несовершеннолетних будут соблюдаться в большей степени, 43% опасаются, что это приведет к излишнему вмешательству в семейные отношения.

Результаты опросов показывают, что за последнее время общество больше направлено на идею усиления таких мер. Однако четко артикулировать запрос большинство из них не может: 70% затрудняются сказать, что именно необходимо предпринять. Среди сформулированных предложений чаще всего звучит призыв ограничить детям доступ к интернету.

«В последние годы усилилась тревожность в обществе по отношению к безопасности подрастающего поколения. Появление новых технологий и уход детей в новые средства коммуникаций – новую реальность, воспринимается настороженно старшими поколениями. А вовлечение детей своими родителями в нетрадиционные религиозные или общественные организации, запрещенные законом, – это та красная черта для родителей, перейдя которую, их могут лишить родительских прав», – рассказал директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ