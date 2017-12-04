Сегодня открывается VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

04 Декабря 2017 года, 11:45

МУРМАНСК / 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу организованный Ассоциацией полярников VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Активное участие в форуме примет делегация Мурманской области во главе с Мариной Ковтун.

На пленарном заседании, где состоится презентация девяти опорных зон развития России в Арктике, на примере Кольской опорной зоны глава региона Марина Ковтун осветит видение механизмов, которые должны быть заложены в законодательной и нормативной базе, регламентирующей процесс формирования опорных зон.

В повестке форума – развитие моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике. Эксперты обсудят пути повышения качества жизни в арктическом регионе, развитие арктической науки и образования, перспективы развития международного сотрудничества. Двухдневная деловая программа форума включает более 30 мероприятий.

Реализации крупных инфраструктурных проектов на базе порта Мурманск будет посвящено выступление первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина. Вице-губернатор Евгений Никора примет участие в обсуждении путей кооперации бизнеса и власти ради ликвидации экологического ущерба. Опыт международного сотрудничества региона представит министр экономического развития Елена Тихонова. Перспективы развития транспортной инфраструктуры Мурманской области – тема выступления министра транспорта Дмитрия Соснина.

О состоянии и перспективах развития аквакультуры расскажет министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов. Роль туристско-рекреационного кластера в развитии арктического региона представит министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. Современные тенденции в арктическом векторе развития образования осветит министр образования и науки Наталия Карпенко.

4 декабря в рамках форума состоятся подписание соглашения о сотрудничестве между межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников» и правительством Мурманской области. Предложения и инициативы форума будут включены в «Итоговую общественную резолюцию по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны РФ», которая направляется в Госкомиссию по вопросам развития Арктики.

Площадка будет работать с 4 по 6 декабря.