В рамках акции «В Новый год - без долгов» судебные приставы выйдут в рейд

04 Декабря 2017 года, 12:14

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 4 декабря, в рамках общероссийской акции «В Новый год – без долгов» во всех территориальных органах ФССП России впервые пройдет общероссийский рейд. Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате.

В этот день судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество. Будут проводиться проверки бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из зарплаты должников, активизируется работа по розыску должников и их имущества. Особое внимание будет уделено применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны.

Аналогичные общероссийские рейды будут проводиться весь месяц. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря – задолженности в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря – исполнению исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.