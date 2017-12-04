На Мурманском почтамте открылась Почта Деда Мороза

04 Декабря 2017 года, 12:26

МУРМАНСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – До 30 декабря в центральном отделении Почты России в Мурманске на проспекте Ленина 82а будет работать Почта Деда Мороза. Северяне могут отправить письмо в резиденцию зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Мурманской области могут поздравить своих родных и друзей.

Отдельные почтовые ящики для писем Деду Морозу будут размещены также в отделениях почтовой связи Мурманска: 183035 на Александра Невского 87, 183008 на Зои Космодемьянской 34, 183053 на Героев Рыбачьего 50, 183039 на Книповича 47 и в Североморске 184606 на Северной 4А.

В текущем году в резиденцию Деда Мороза поступило 206 027 писем, в 2016 их количество составляло 135 759. Самыми желанными подарками стали гаджеты, гироскутеры, куклы, машинки на радиоуправлении и косметика.