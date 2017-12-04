«Олкон» впервые выбрал лучшего наставника

04 Декабря 2017 года, 12:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») впервые провело конкурс «Лучший наставник», который прошел 30 ноября во Дворце культуры «Горняк».

В конкурсе участвовали представители трех подразделений Оленегорского ГОКа: дробильно-обогатительной фабрики, ремонтного и горного управлений. В команде с каждым наставником был его ученик. Вместе они прошли пять конкурсов, где им предстояло проявить умение работать в команде и творческие способности.

«На «Олконе» уделяют большое внимание институту наставничества, поскольку это направление способствует развитию корпоративной культуры «Северстали». Хочу поблагодарить наших наставников за профессионализм, вовлеченность, воспитание нового поколения высококвалифицированных сотрудников», – отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

Победителем конкурса «Лучший наставник-2017» стал электросварщик ремонтного управления «Олкона» Игорь Кудрявцев вместе со своим учеником – электрогазосварщиком Владимиром Товаловичем.

Игорь Кудрявцев работает на Оленегорском ГОКе с 1996 года. За это время он обучил около 130 сотрудников комбината.