В Заполярье материнский капитал получили более 40 тысяч семей

04 Декабря 2017 года, 12:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – За время действия программы материнского капитала – с января 2007 года – сертификат получили более 40,4 тысяч семей Мурманской области.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй или последующий ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем неограничены.

Самым популярным направлением использования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – его выбрали более 15,6 тысяч семей. 9,2 тысячи семей погашают на эти средства жилищные кредиты, а 6,4 тысячи решили улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств. Помимо этого более 3,1 тысяч сертификатов направлено на оплату образования детей и 44 – на накопительную пенсию мамы.

Есть еще четвертое направление расходования средств материнского капитала, которое появилось в 2016 году, – на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.