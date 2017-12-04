Жители СЗФО стали чаще заказывать товары для животных через интернет

04 Декабря 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Яндекс.Деньги изучили платежи жителей СЗФО в интернет-магазинах товаров для животных и выяснили, как и сколько люди тратят на домашних питомцев. В исследовании учитывались платежи через Яндекс.Кассу и с пластиковых карт Яндекс.Денег за январь-ноябрь 2017 и 2016 годов.

Оказалось, что пользователи из Северо-Западного региона стали гораздо чаще заказывать через интернет товары для животных. Так, за последние 11 месяцев число покупателей таких товаров выросло в 5,5 раза по сравнению с январём-ноябрём 2016 года. Число платежей увеличилось в 9,2 раза, их общий объём — в 14,2 раза. Средний чек подрос более чем в 1,5 раза, до 3634 рублей. На одного человека приходится в среднем две покупки.

В целом по стране интерес покупателей к интернет-магазинам товаров для животных также возрос. С января по ноябрь 2017 года число россиян, которые оплачивают такие товары через Яндекс.Кассу, увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и средний чек — в 1,4 раза, до 3554 рублей.

Недавнее исследование показало, что на одни и те же зоотовары владельцы собак и кошек тратят разные суммы. Так, в октябре на Яндекс.Маркете средний чек за собачий корм был в 1,6 раза больше, чем за кошачий: 2660 против 1615 рублей. Зато на игрушки для кошек люди тратят больше, чем для собак: 750 и 520 рублей в среднем за раз. Кошачьи игрушки и покупают в 1,5 раза чаще, чем собачьи. Россияне активно заказывают в интернете и другие товары — ошейники, лежаки, переноски и одежду. В октябре на Яндекс.Маркете средний чек за ошейники и шлейки составил 1860 рублей, за лежаки и домики — 2850 рублей, за переноски — 2200 рублей, за одежду и обувь — 1200 рублей.