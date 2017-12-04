В ЗАТО Александровск школьники научились делать светоотражатели

04 Декабря 2017 года, 17:00

СНЕЖНОГОРСК/ 4 декабря - В школе №269 г. Снежногорска для ребят из отряда «Единомышленники» прошел необычный мастер-класс: школьники под руководством педагога Оксаны Кухаренко изготовили световозвращатели, так необходимые в условиях наступившей полярной ночи.

Для изготовления фликеров понадобилась специальная светоотражающая бумага, которая покрыта специальной пленкой и поэтому не промокает. Купить такую бумагу можно в любом магазине канцтоваров. Ребята с энтузиазмом взялись за дело и сошлись на том, что урок нужно обязательно повторить, чтобы в следующий раз сделать светоотражатели еще в большем количестве и необычной формы.

Самодельные фликеры ребята совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по ЗАТО Александровск Викторией Совпель в рамках акции «Засветись» раздали маленьким пешеходам, которые шли домой после уроков по пешеходному переходу возле школы. Вместе со светоотражателями детям были вручены памятки с одноименным названием акции, в которых содержится информация о пользе использования светоотражающих элементов в темное время суток.

В заключение мероприятия волонтеры за творческий подход и активное участие в акции «Засветись» получили благодарности от ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск. Виктория Совпель, вручая благодарственные письма, отметила, что торческий подход учеников школы №269 по достоинству оценили в ОГИБДД, и теперь подобная практика будет использоваться во всех школах ЗАТО Александровск.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)