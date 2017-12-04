Россиянам хотят присвоить уникальный чип для получения льгот

04 Декабря 2017 года, 13:10

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор, на котором будет содержаться информация о возможных льготах, сообщают «Известия».

Такой вопрос в настоящее время прорабатывает «Финтех» при Центробанке.

По имеющимся идентификаторам граждане смогут получать скидки в аптеках и магазинах. В настоящее время вместо ID используются различные удостоверения – например, пенсионное.

«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — После определения подходов к взаимодействию существующих систем цифровой идентификации, реализуемых как в государственном, так и частном секторе, можно будет определить механизмы дистанционного получения финансовых услуг, а также защиты от рисков, связанных с их применением».

В данный момент решается вопрос, куда именно вшивать чип – в банковскую карту или в SIM. Андрей Гайко, представитель DigitalSecurity, уверен, что безопаснее записать ID на банковские карты. Данная мера снизит количество возможных мошеннических действий. Некоторые эксперты предлагают использовать номер СНИЛС в качестве идентификатора, объясняя это тем, что страховое свидетельство выдаётся один раз и его номер не меняется.

Руководитель проектов Бинбанка Вячеслав Карнаушевский отметил, что консолидация социальной информации, не содержащей финансовых рисков, в едином месте — правильная инициатива.

«Помимо социальных льгот логично постепенно расширять профайл гражданина важной персональной информацией — к примеру, за счет медицинских показателей (реакция на аллергены, группа крови), контактов ближайших родственников в случае ЧП, — считает представитель Бинбанка. — Номер СНИЛС хорошо подходит в качестве уникального идентификатора гражданина, а к этому номеру можно привязать профайл».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев