РПЦ приняла несколько важных документов

04 Декабря 2017 года, 13:23

МОСКВА/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве завершился Архиерейский собор, посвященный столетию восстановления патриаршества, пишет газета «Известия». Его участники из 22 стран на протяжении четырех дней заседали в храме Христа Спасителя в Москве.

Во время заседания были подняты темы подлинности «екатеринбургских останков», приобщения к церкви молодежи. Кроме того, было принято несколько важных документов: «Положение о монастырях и монашествующих» и «О канонических аспектах церковного брака».

Перед участниками Архиерейского собора выступил Владимир Путин. Он поздравил иерархов со столетием восстановления патриаршества и отметил вклад патриархов в укрепление веры народа.

Утверждённый документ «Положение о монастырях и монашествующих» объединяет в себе уже существующие положения, с поправками на современность. Например, в нем затронут вопрос интернета: «Использование указанных технологий насельниками монастырей может осуществляться только по благословению игумена, для самообразования или с иной целью, определенной руководством обители».

Еще один документ — «О канонических аспектах церковного брака». В нем сказано, что в православный брак можно вступать не более трех раз. Венчание совершается после государственной регистрации, за исключением случаев тяжелой болезни или участия одного из будущих супругов в военных действиях.

«Церковь категорически не признает союзы лиц одного пола в качестве брака, вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством», — следует из документа. При этом теперь разрешены церковные браки между крестным отцом и матерью «по благословению епархиального архиерея».

Архиерейский собор — высший орган церковного управления. Он собирается не реже одного раза в четыре года. Для участия в нем в этом году приехали около 400 епископов.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков