В Мурманской области подвели итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи

04 Декабря 2017 года, 13:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – В соответствии с федеральным законодательством Всероссийские сельскохозяйственные переписи (ВСХП) проводятся раз в 10 лет. Последняя перепись состоялась в 2016 году.

Собранные данные позволили получить достоверную информацию о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, тенденциях его развития и роли сельхозпроизводителей в формировании продовольственных ресурсов страны.

В Мурманской области было переписано 13786 объектов, из которых 497 или почти 4% находились на отдалённых и труднодоступных территориях. В регионе насчитывалось 38 сельхозорганизаций, 14 подсобных сельхозпредприятий несельскохозяйственных организаций, 9511 личных подсобных и иных хозяйств населения, 505 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 3656 участков в них, 33 индивидуальных предпринимателя и 29 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По сравнению с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года снизилось число хозяйств по всем категориям, кроме некоммерческих объединений граждан и индивидуальных предпринимателей.

Как показала ВСХП-2016, у аграриев региона находилось более 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, доля их фактического использования за межпереписной период выросла с 46 до 65%. Среди них 57% распаханных земель, сенокосов и пастбищ – 24%, многолетних насаждений – 2%, залежей – 17%. Чуть менее двух третей данных земель пришлось на сельскохозяйственные организации.

При общем сокращении посевной площади возросли посевы овощных и бахчевых культур. В структуре посевных площадей основную долю (91%) традиционно занимали кормовые культуры.

За десятилетие поголовье крупного рогатого скота сократилось на 16%, северных оленей – на 9%, свиней – в 5 раз, птицы – в 19 раз, овец – более чем на треть. Лишь поголовье коз увеличилось почти на треть.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила с 1 июля по 15 августа. Ей была посвящена выставка, прошедшая в Мурманском областном краеведческом музее.