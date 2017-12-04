Марина Ковтун раскритиковала текущую версию законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации»

04 Декабря 2017 года, 13:48

РОССИЯ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Текущая версия проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» не дает особого повода для оптимизма, заявила Марина Ковтун, проанализировав представленную версию закона.

«Законопроект содержит больше вопросов, чем ответов. Он полностью меняет своё предыдущее содержание и сводится, по сути, только к формулированию положения о порядке формирования и функционирования опорных зон», – отметила губернатор на пленарном заседании VII международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

В связи с этим глава региона предложила изменить название на законопроект «Об опорных зонах развития в Арктике», а также исключить из него излишнюю детализацию процесса формирования опорных зон и отразить ее в подзаконных нормативных правовых актах.

Критике она подвергла и стоимостной подход к понятию «якорный проект» опорной зоны развития в Арктике, заложенный в текущей версии законопроекта «О развитии Арктической зоны». Его разработчики при определении якорных проектов установили стоимостной ценз – таковым признаются проекты стоимостью свыше 100 млрд рублей.

В соответствии с установленными критериями, в Кольскую опорную зону может не войти проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», так как он включает в себя несколько проектов, реализуемых не одним, как того требуют нормы законопроекта, а разными юридическими лицами, и стоимость каждого из этих проектов не превышает 100 млрд рублей.

На сегодняшний день понятию якорного по критерию стоимости не соответствует и инвестиционный проект ПАО «НОВАТЭК» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

Глава региона предложила использовать в качестве критерия отнесения инвестиционных проектов к якорным не стоимость, а значимость для развития опорной зоны – существенной активизации инвестиционной деятельности, появления новых проектов, стоимость которых в совокупности может составить и 100 млрд рублей, и более.